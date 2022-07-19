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Обіцяні Макроном додаткові 6 САУ Caesar уже прямують до України, - глава МЗС Франції Колонна

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Шість додаткових французьких самохідних артилерійських установок (САУ) Caesar, які президент Франції Емманюель Макрон обіцяв раніше, уже прямують до України.

Про це заявила міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Громадське.

За її словами, Франція вже передала Україні 12 артилерійських установок Caesar. Коли саме надійдуть ще 6 установок, міністерка не зазначила.

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Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Валдис Унар
    Из 72 ед.,состоящих на вооружении,передать 18 ед Украине - поступок. Слава Франции!).
  • Paul Foxen
    А це жабенятко не так вже й погане як здається спочатку. Це жабенятко й з газом вже обсірало парашу..

    А шольц продовжує валяти шольца
  • whywhy
    Макрон говорит одно, а делает дело. А шольц говорил что лев толстой а на деле *** простой
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