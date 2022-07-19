Обіцяні Макроном додаткові 6 САУ Caesar уже прямують до України, - глава МЗС Франції Колонна
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Шість додаткових французьких самохідних артилерійських установок (САУ) Caesar, які президент Франції Емманюель Макрон обіцяв раніше, уже прямують до України.
Про це заявила міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Громадське.
За її словами, Франція вже передала Україні 12 артилерійських установок Caesar. Коли саме надійдуть ще 6 установок, міністерка не зазначила.