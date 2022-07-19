Обіцяні Макроном додаткові 6 САУ Caesar уже прямують до України, - глава МЗС Франції Колонна

Шість додаткових французьких самохідних артилерійських установок (САУ) Caesar, які президент Франції Емманюель Макрон обіцяв раніше, уже прямують до України.

Про це заявила міністерка закордонних справ Франції Катрін Колонна, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Громадське.

За її словами, Франція вже передала Україні 12 артилерійських установок Caesar. Коли саме надійдуть ще 6 установок, міністерка не зазначила.

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