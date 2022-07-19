Кулеба про переговори щодо розблокування українських портів: Ми на дуже просунутій стадії

Переговори про відкриття коридорів для вивезення зерна з українських портів перебувають "на дуже просунутій стадії", але можуть зірватися в будь-який момент.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У дипломатії є таке правило: ніщо не погоджено, якщо все не погоджено. Все може зірватися в будь-який момент. Але дійсно, станом на зараз ми на дуже просунутій стадії і сподіваємося, що Росія поведе себе відповідально і підпишеться під тими зобов’язаннями, які передбачені проєктом", - сказав міністр.

Кулеба поінформував, що переговори складні і ведуться на дуже серйозній вертикалі від Генсека ООН до технічних експертів, які відпрацьовують деталі.

"Є конкретне, чітке доручення президента: всі деталі мають бути відпрацьовані таким чином, щоб усунути будь-яку загрозу для України з моря, і все це дуже складно", - зауважив глава МЗС.

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Нагадуємо, 13 липня російська, українська та турецька військові делегації зустрілися з посадовцями ООН у Стамбулі у середу для переговорів щодо відновлення експорту українського зерна на тлі загострення глобальної продовольчої кризи. Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що учасники переговорів у Стамбулі домовилися про створення координаційного центру з експорту українського зерна морським шляхом, а відповідна угода буде підписана наступного тижня.