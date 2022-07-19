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Увечері окупанти з "Градів" та артилерії обстріляли центр Гуляйполя у Запорізькій області, є загиблі - ОВА. ФОТО

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У вівторок увечері російські окупанти з "Градів" та артилерії обстріляли центр м. Гуляйполе у Запорізькій області, попередньо є поранені.

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Запорізька ОВА.

"Сьогодні ввечері ворог обстріляв із "Градів" та артилерії центр міста Гуляйполе. За попередньою інформацією, є загиблі", - зазначається у повідомленні.

Згідно з оприлюдненою інформацією, противник застосував понад 20 снарядів. Руйнувань зазнали будівлі виконкому, міськради, культурно-спортивного комплексу, філії пошти та зв'язку, приватні будинки.

Ліквідацією пожеж займаються рятувальники ДСНС.

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Увечері окупанти з Градів та артилерії обстріляли центр Гуляйполя у Запорізькій області, є загиблі - ОВА 01
Увечері окупанти з Градів та артилерії обстріляли центр Гуляйполя у Запорізькій області, є загиблі - ОВА 02

Автор: Роман Свиридович

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