Увечері окупанти з "Градів" та артилерії обстріляли центр Гуляйполя у Запорізькій області, є загиблі - ОВА. ФОТО

У вівторок увечері російські окупанти з "Градів" та артилерії обстріляли центр м. Гуляйполе у Запорізькій області, попередньо є поранені.

Автор: Роман Свиридович