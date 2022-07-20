Очікую від Жолнович активного роз'яснення людям нюансів соціальної політики, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський очікує від новопризначеної міністерки соціальної політики Оксани Жолнович більшої активності в розʼясненні людям усіх нюансів державної соціальної політики.

Про це Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Призначено й нового міністра соціальної політики України – Оксану Жолнович. Очікую від неї більшої активності в розʼясненні людям усіх нюансів державної соціальної політики – конкретних прав людей, механізмів виплат та інших можливостей, які надає держава. Також потрібно прискорити осучаснення нормативної бази для соціальної політики, і роль міністра в цьому має бути вагомою", - сказав Зеленський.

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