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Очікую від Жолнович активного роз'яснення людям нюансів соціальної політики, - Зеленський

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Президент Володимир Зеленський очікує від новопризначеної міністерки соціальної політики Оксани Жолнович більшої активності в розʼясненні людям усіх нюансів державної соціальної політики.

Про це Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Призначено й нового міністра соціальної політики України – Оксану Жолнович. Очікую від неї більшої активності в розʼясненні людям усіх нюансів державної соціальної політики – конкретних прав людей, механізмів виплат та інших можливостей, які надає держава. Також потрібно прискорити осучаснення нормативної бази для соціальної політики, і роль міністра в цьому має бути вагомою", - сказав Зеленський.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Вже дванадцята ночі, а йому все не спиться. Лєнка ж у Байдена. Сходи на горшок і в люлю.
  • Брат Єрмака
    Слуги+жопа - нова "конструкція" влади в Україні
    Цікаво інше. Як таке можливе після всього - "Платформа за життя та мир" - 15? І це паскудство допущене владою і всіма колегами (чорт їм колега) депутатами. Половину України розбомблено, а колаборантська шушара Медведчука в парламенті, як сир в маслі. Чортівня якась.

    "За" призначення Жолнович проголосували 282 депутати:
    "Слуга народу" дала 209 голосів;
    Європейська солідарність - 0;
    "Батьківщина" - 0;
    "Платформа за життя та мир" - 15;
    "За майбутнє" - 13
    "Голос" - 7;
    "Довіра" - 17;
    "Відновлення України" - 11;
    Позафракційні - 10.
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    а нам яка справа до того, що ти там собі чекаєш?

    Ось правда - якого хріну ти бездар видаєш з себе розумника?

    Кожен твій крок вів країну до катастрофи, асфальтовий ти виродок
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