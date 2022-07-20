Кулеба про передачу турбіни для "Північного потоку": "Є ризик створення прецеденту. Ми вважаємо, що це велика помилка"

Передача турбіни Siemens для "Північного потоку-1" Німеччині є великою помилкою, тож Україна докладе всіх зусиль, щоб це не мало наслідків і не стало прецедентом.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Що стосується канадського випадку, то ризик створення прецеденту є. Ми вважаємо, що це велика помилка – те рішення, яке ухвалила Канада. Тепер усі нас запевняють, що прецеденту не буде, що це виняток і жодних наслідків це далі не матиме", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українці ніколи не сприймуть рішення Канади щодо турбіни для "Північного потоку", - Зеленський - Трюдо

"Але ми розуміємо, як все працює, тому докладемо всіх зусиль для того, щоб цей конкретний випадок не став підставою для інших робити подібні речі", - підкреслив міністр.

Кулеба також зауважив, що наразі немає ознак того, що чинний санкційний режим чи Євросоюзу, чи Сполучених Штатів, чи інших країн буде послаблений. "Поки що рух тільки вперед", - констатував глава МЗС.