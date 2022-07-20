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Комісія по контролю за озброєнням запрацює як додатковий парламентський інструмент, - Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості створення парламентської комісії з контролю за іноземним озброєнням.

"Дуже важливо, що Верховна Рада України сьогодні реалізувала ініціативу керівника Офісу президента Андрія Єрмака щодо створення спеціальної комісії з контролю за використанням озброєння, яке надають наші партнери", - сказав він у відеозверненні 19 липня, передає Цензор.НЕТ. 

"До складу комісії увійшли представники всіх фракцій та груп парламенту. Я хочу наголосити: жодного ґрунту для будь-яких претензій нашій державі щодо цього не було і немає. Наші партнери абсолютно поінформовані про те, як ми використовуємо цю зброю. Але щоб зняти будь-які маніпуляції російських пропагандистів і тих, хто їм допомагає в Україні чи ще десь там, запрацює такий додатковий парламентський інструмент контролю", - сказав Зеленський.

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Amber
    Єрмака і Татарова - у відставку і негайно 😠!!!
  • Василий Казимко
    А на чолі всій комісій признач найчеснішу бемозглу. Тю--найогиднішу,найпродажнішу,найтупішу.
  • Trevo Trow
    Щури з москальськими паспортами у Раді почеплять на гармати gps і контролюватимуть їхнє пересування. Дешевше і безпечніше їх одразу пристрелити разом з ОПою.
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