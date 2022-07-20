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США передадуть Україні додаткові системи HIMARS, - Білий дім

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himars
Білий дім цього тижня має оголосити про новий пакет військової допомоги Україні.

Про це на брифінгу у вівторок оголосив координатор Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Ми продовжимо надавати Україні історичні рівні безпекової допомоги. Пізніше цього тижня адміністрація оголосить про новий пакет допомоги із військовим обладнанням для України. Це буде 16-ий такий пакет на підтримку України з початку президентства Джо Байдена", – сказав він.

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Кірбі уточнив, що до нового пакета допомоги увійдуть додаткові системи HIMARS, "які українці використовували дуже ефективно для зміни ситуації на полі бою", а також додаткові снаряди для реактивних систем залпового вогню і артилерії.

Автор: Степан Гутник

Топ коментарі

  • stels400
    Це добре чим більше тим краще і головне треба закінчувати з інфою про кількість.Хай орки сруться.
  • Яр Холодний
    Ти забув про "п"яних капралів" на базах озброєння США Весь час плутають моделі ракет для "хаймерсів" У накладних вписана модель на 70 км, а вони відправляють не ту І ракети летять за сотню
  • Rechnoj skitalec
    А кількість ніхто вірну і не скаже. Цього не знаєм ні ми, ні орки. По легенді скільки-то, а там хай гадають.
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