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Путін заявив, що російські війська відійшли від Києва, щоб створити умови для переговорів

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Президент РФ Володимир Путін заявив, що росіяни відійшли від Києва, "щоб створити умови для переговорів" з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "РБК", про це Путін заявив на зустрічі в Ірані.

Путін також звинуватив Україну в нібито невиконанні стамбульських домовленостей, але яких конкретно, не сказав. Він заявив, що оскільки в Києві не бажають дотримуватися зобов’язань, він не зустрінеться з Володимиром Зеленським.

"Для того, щоб створити ці умови (для переговорів), наші війська відійшли з центру України, з Києва. Київська влада відмовилася від виконання цих угод, хоча їх було практично досягнуто. Отже, кінцевий результат залежить, звичайно, не від посередників, а від бажання сторін виконувати досягнуті домовленості. Ми бачимо сьогодні, що такого бажання київська влада не має", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Тарас Шевченко 3cd0823c
    Шакал брехлиаий, драпав тільки лапті у сраку влипали
  • Kirill Mironenko
    ******-маразматик
  • Василий СПРУТ
    ***** -- ты дохлая тварина иди НАХ
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