На південному напрямку ЗСУ ліквідували 41 росіянина, збили Су-35, знищили три РСЗВ "Град" і безпілотник, - ОК "Південь"

За добу українським військовим вдалося збити літак Су-35 і безпілотний розвідник, а також знищити три РСЗВ "Град", три гаубиці "Мста-Б" та польовий артилерійський склад у районі Брускинського Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Зазначається, що парою наших крилатих штурмовиків по складу боєкомплекту і скупченню техніки в районі Снігурівки нанесено ракетний удар, а парою Мі-24 – авіаційний удар по скупченню особового складу й озброєння в районі Любомирівки.

"Намагаючись протидіяти нашим повітряним атакам, ворожий винищувач Су-35 випустив по ударній групі нашої авіації три ракети класу "повітря - повітря". Наших втрат нема. А ось сам винищувач збитий нашим зенітним ракетним підрозділом. Пілот катапультувався, а літак впав на тимчасово окупованій території Херсонщини", - йдеться в повідомленні.

У районі Новогригорівки пара ворожих ударних гелікоптерів Ка-52 намагалась нанести ураження. Без втрат. У відповідь українськими гелікоптерними парами атаковано скупчення озброєння та техніки в районі Хрещенівки та Ольгиного. Як результат - частково знищена мінометна батарея.

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"Пара наших штурмовиків та бомбардувальник активно відпрацювали по скупченню ворога, його техніки та складу боєприпасів, а також по батареї РСЗВ "Град" в районі Давидова Брода та Тернових Под. Ввечері наші штурмовики парно вдарили по ворожому танковому взводу в районі Лозового, а бомбардувальник спорожнив опорний пункт противника неподалік. Результати уражень дорозвідуються", - додали в ОК "Південь".

Під час виконання українськими ракетно-артилерійським підрозділами вогневих завдань, нанесено ураження по кількох командних пунктах, станціях управління та базах логістичного забезпечення ворога.

"Підтверджені втрати противника наразі становлять: 41 рашист, 1 літак Су-35, 1 безпілотний розвідник, 3 РСЗВ "Град", 3 гаубиці "Мста-Б" і 1 "Гвоздика", 1 автомобіль зв’язку та 2 звичайні, також знищено ще 1 польовий артилерійський склад в районі Брускинського", - зазначено в повідомленні.

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