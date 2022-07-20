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У США вітають лідерство Туреччини в переговорах щодо експорту українського зерна, - Білий дім

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зерно
Білий дім підтримує пряму участь Туреччини в переговорах щодо розблокування експорту зерна України, але водночас не має ілюзій щодо позиції Москви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на виступ головного представника Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбі.

Представник Вашингтона також наголосив, що США уважно стежать за переговорами, які відбуваються за участю Туреччини, РФ і України щодо експорту зерна. За словами Кірбі, в Білому домі чітко розуміють, що в Чорному морі фактично існує блокада українських портів.

Він також додав, що США вітають лідерство президента Ердогана з питання вивезення зерна з України. У зв'язку з цим Кірбі також назвав важливою участь представників України в цих переговорах.

Також читайте: Кулеба про переговори щодо розблокування українських портів: Ми на дуже просунутій стадії

Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Кацапня не розблокує. Тільки зробить вигляд, а потім вдарить в слушний момент.
  • Nikolai Chizhevsky
    здумайте ще з кацапми підписати щось ще і санкціїї зніміть на шантаж і пойдіть на поводу у ***** вони Одесу не залишать просто так обстрілють щодня, треба ставити террориста на місце а не давати шантажувати себе і взагалі з террористом вести переговори -Росія не перешкоджатиме вивезенню українського зерна в обмін на зняття з неї санкцій, пов'язаних з постачанням російського зерна.Джерело: президент РФ Володимир Путін під час приїзду в Іран для зустрічі з лідером Туреччини Реджепом Таїпом ЕрдоганомПряма мова Путіна: "Ми сприятимемо вивезенню українського зерна, але виходимо з того, що всі обмеження, пов'язані з постачанням російського зерна, будуть зняті. Ніхто не заперечував досі. У тому числі американські партнери".
  • Варвара Грушецька
    це лише чергова спроба зеленої наволочі здати Україну, бо ЗСУ і народ не дали це зробити у лютому
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