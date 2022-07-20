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У Росії дедалі більше критикують дії повітряно-десантних військ під час вторгнення в Україну, - ISW

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рф,армія
У Росії наростає хвиля критики військового командування за нездатність вирішити структурні проблеми з Повітряно-десантними військами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ISW.

Багато військових експертів вважають, що нездатність Повітряно-десантних військ (ПДВ) вести війну згідно з новою парадигмою – це недолік, який відіграв вагому роль у загальних невдачах Росії під час вторгнення в Україну.

Російські ПДВ не ухвалили реформ структури сил і тактики, про необхідність яких військові знали ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Одна з проблем полягає в тому, що легкоброньовані російські машини ПДВ (такі, як БМД та БТР-Д) надто важкі, щоб забезпечити ефективну мобільність у повітрі та надто легкі, щоб забезпечити достатній захист у маневреній війні.

Структурна опора сил ПДВ на невелику кількість легкоброньованих бойових машин також є проблемою. Нездатність російських збройних сил винести уроки з навчань - це постійна тенденція, яку спостерігають експерти ISW.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Яр Холодний
    Ці придурки ніколи не вміли використовувать ПДВ за призначенням! Це у них ще з сталінських часів тягнеться Вони угробили за вйну кілька КОРПУСІВ ПДВ, використовуючи їх у якості звичайної піхоти! Останній раз - під Балатоном Коли німці перейшли у контрнаступ, то "дірку заткнули" саме тим корпусом, який Сталін готував для захоплення ключових центрів Західної Європи Німці "перемололи" легкоозброєних десантників у контратаках А більше резервів такої підготовки у Сталіна вже не було! Те саме було і в ДАПі - коли свою "спецуру" кацапи кинули у фронтальні штурмові атаки проти наших "кіборгів", які там тримали оборону А з початком повномасштабної війни - коли наші почали десанти молотить ще в повітрі - десантників знову кинули як піхоту На відміну від наших ("штурмових"), не зміцнивши їх танками та важким озброєнням І знову уміння стрибать з парашутом їм не знадобилося і всі затрати на спецпідготовку "пішли коту під хвіст" Те ж саме стосується і "морпіхів" Он недавно писали тут про розгром ДРГ балтійських морпіхів 32 рила вбили Взяли в полон комвзвода "бойових плавців" Ну - і багато йому в лісостепу Харківщини дала підготовка у цій спеціалізації ?
    Росіяни не вміють використовувать ні зброю, ні спеціалістів за призначенням! Тому що звикли "мікроскопом цвяхи забивать" От і вся "картина маслом"!
  • Petrov Viktor
    Причина неудачи рабсейской десантуры - просто в Украине не было достаточно фонтанов для "подвигов".
  • Яр Холодний
    Якби "путіноїди" не полізли повномасштабно в Україну - вся Європа продовжувала-б бояться "непабедимай рассийскай армии" А зараз побачили що "Король же - ГОЛИЙ!" І зараз Європі незручно - виявляється вони десятки років "бика тряпочного" боялися!
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