У Росії дедалі більше критикують дії повітряно-десантних військ під час вторгнення в Україну, - ISW

У Росії наростає хвиля критики військового командування за нездатність вирішити структурні проблеми з Повітряно-десантними військами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ISW.

Багато військових експертів вважають, що нездатність Повітряно-десантних військ (ПДВ) вести війну згідно з новою парадигмою – це недолік, який відіграв вагому роль у загальних невдачах Росії під час вторгнення в Україну.

Російські ПДВ не ухвалили реформ структури сил і тактики, про необхідність яких військові знали ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Одна з проблем полягає в тому, що легкоброньовані російські машини ПДВ (такі, як БМД та БТР-Д) надто важкі, щоб забезпечити ефективну мобільність у повітрі та надто легкі, щоб забезпечити достатній захист у маневреній війні.

Структурна опора сил ПДВ на невелику кількість легкоброньованих бойових машин також є проблемою. Нездатність російських збройних сил винести уроки з навчань - це постійна тенденція, яку спостерігають експерти ISW.

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