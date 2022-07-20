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У підрозділах армії РФ процвітає пияцтво та непокора наказам командирів, - Генштаб ЗСУ

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рф,армія
В армії РФ дуже низький рівень військової дисципліни у підрозділах, процвітає пияцтво та непокора наказам командирів.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на 6:00 20 липня у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"За наявною інформацією, командування північного флоту Російської Федерації проводить профілактичні заходи у зв’язку з дуже низьким рівнем військової дисципліни у підрозділах, що залучалися та плануються до залучення у бойових діях на території України. Процвітає пияцтво та непокора наказам командирів", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума

Топ коментарі

  • Володимир Харченко 9c7a47d2
    У мене пропозиція: відправляти вагонами на окуповані території оркам горілку безкоштовно
  • валерий коренев 41e3634f
    Я бы весь алкоголь отравил, как бабулька еду, и пусть свинью жрут!!!!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    У лапатнікав не армія а зборисько алкашів вбивць гвалтівників мародерів наркоманів...
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