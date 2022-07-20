Контроль над дніпровськими переправами може стати ключовим фактором у боях за Херсонщину, - британська розвідка

Місто Херсон - це стратегічний населений пункт для України та Росії під час боїв за південь, вважають фахівці британської розвідки. Тому мости через Дніпро мають велике значення, а контроль над ними може стати визначальним фактором в боях за місто та область.