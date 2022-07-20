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"Слуга народу" Безугла звинуватила голову Луганської ОВА Гайдая у поганій підготовці до оборони області

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гайдай,безугла
Нардеп від "Слуги народу" Мар’яна Безугла озвучила ряд звинувачень на адресу голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Вона перелічила їх в інтерв’ю "Громадському", повідомляє Цензор.НЕТ.

Безугла твердить, що коли у квітні-травні відвідувала Луганщину, "там не було представників ОВА".

"В ОВА працюють понад 100 людей, і на них іде майже мільйон наших із вами податків на місяць. Якщо ви не готові працювати в такій безпековій обстановці — той же голова ОВА може сказати: "Я не готовий, іду у відставку". Але там не було постійно голови ОВА, й через це страждали військові", - каже вона.

"Як так сталося, що велика територія Луганщини була захоплена з самого початку? Це корелює з підготовкою міст до оборони, і за це відповідає військова адміністрація, бо саме вона надає сили, засоби, ресурси тощо. Це питання відкрите і зараз досліджується", - додала Безугла.

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На питання, чи вважає вона ОВА винною в тому, що росіяни швидко захопили певні населені пункти Луганської області, Безугла відповіла так: "Я вважаю, що у військовій адміністрації не була проведена робота в цьому напрямку. І це є предметом досліджень".

Нардеп каже, що обговорювала це питання з вищим військовим керівництвом країни.

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • vismavista
    Ее Ермак держит в виде громмотвода. Как только зашквар с властью- Гепрокурор, вопрос кто виноват в провале обороны на юге, выпускают сумасшедшую Безмозглую и она своим идиотизмом меняет поаестку дня. Переключает гнев общества с предмета на дуру. Аот и весь фокус.
  • Evgeny N
    Спочатку зелена пліснява обібрала місцеві бюджети для своїх забаганок, потім скоротила військові витрати для будівництва доріг на напрямках основних ударів рашистів, невиконала жодного оборонного замовлення за 3 роки...
    А тепер винуватий Гайдай???

    Це ж як сильно обісрався д'Єрьмак від заяви Спартц, що окрім звільнення баклана та бєнядіктової ще й ОЦЕ випустив????

    ДБЛ! (с)
  • Станислав Быков
    Хто цю дитину ********** ?
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