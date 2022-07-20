"Слуга народу" Безугла звинуватила голову Луганської ОВА Гайдая у поганій підготовці до оборони області

Нардеп від "Слуги народу" Мар’яна Безугла озвучила ряд звинувачень на адресу голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Вона перелічила їх в інтерв’ю "Громадському", повідомляє Цензор.НЕТ.

Безугла твердить, що коли у квітні-травні відвідувала Луганщину, "там не було представників ОВА".

"В ОВА працюють понад 100 людей, і на них іде майже мільйон наших із вами податків на місяць. Якщо ви не готові працювати в такій безпековій обстановці — той же голова ОВА може сказати: "Я не готовий, іду у відставку". Але там не було постійно голови ОВА, й через це страждали військові", - каже вона.

"Як так сталося, що велика територія Луганщини була захоплена з самого початку? Це корелює з підготовкою міст до оборони, і за це відповідає військова адміністрація, бо саме вона надає сили, засоби, ресурси тощо. Це питання відкрите і зараз досліджується", - додала Безугла.

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На питання, чи вважає вона ОВА винною в тому, що росіяни швидко захопили певні населені пункти Луганської області, Безугла відповіла так: "Я вважаю, що у військовій адміністрації не була проведена робота в цьому напрямку. І це є предметом досліджень".

Нардеп каже, що обговорювала це питання з вищим військовим керівництвом країни.