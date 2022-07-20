Будинок офіцерів, що постраждав у Вінниці від ракетного удару окупантів, планують відновити. Допоможуть Швейцарія та Ізраїль

У Вінниці буде відновлено Будинок офіцерів, що постраждав після ракетного удару 14 липня.

Про це розповів мер Вінниці Сергій Борзов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Будинок офіцерів - це пам'ятка архітектури місцевого значення. Тому буде відновлена в історичному фасаді. Будівля пережила Другу Світову війну та була відбудована. До того ж й більшість вважає, що фасад має залишитися класичний.

"Ми отримали експертну оцінку, що будівля небезпечна. Вона підлягає повному знесенню. Для того, щоб відбудувати новий будинок, збираються всі найкращі архітектори Вінниці та області, щоб кожен запропонував ескізні проєкти як для Будинку офіцерів, так і для площі. Будинок побуту "Ювілейний" - в приватній власності. Після надання експертизи ми будемо розуміти стан будівлі та чи можливо його реконструювати або відбудовувати", - наголосив Борзов.

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Також він додав, що цей процес проведення експертиз та розроблення нових проєктів довготривалий. Однак Будинок офіцерів став символом стійкості для містян.

"Я вважаю, що його потрібно відновлювати. При перебуванні (в місті - ред.) 20 послів країн ЄС я запропонував, щоб вони долучилися до відбудови. Хочу сказати, що зголосилися допомагати посольство Швейцарії в Україні та Ізраїлю. На зустрічі вони сказали, що будуть допомагати у відновленні Будинку офіцерів", - зазначив мер.

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