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Росіяни обстріляли Салтівку в Харкові з "Ураганів". Троє людей загинули (доповнено). ФОТОрепортаж

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Внаслідок ранкового обстрілу військами РФ Салтівського району Харкова загинули троє людей, серед них - підліток.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"На жаль, внаслідок вранішніх обстрілів окупантами Салтівського району Харкова загинули 3 людини, із них хлопчик 13 років, чоловік та жінка. Жінка 72 років отримала поранення", - написав він.

Пізніше в ДСНС уточнили, що поранених - двоє: 15-річна сестра загиблого та 72-річна жінка. 

За даними начальника Слідчого управління Нацполіції області Сергія Болвінова, Росія обстріляла Салтівку з "Ураганів". "Троє людей, що знаходились біля зупинки громадського транспорту загинули", - написав він.

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Росіяни обстріляли Салтівку в Харкові з Ураганів. Троє людей загинули (доповнено) 01
Росіяни обстріляли Салтівку в Харкові з Ураганів. Троє людей загинули (доповнено) 02
Росіяни обстріляли Салтівку в Харкові з Ураганів. Троє людей загинули (доповнено) 03

Росіяни обстріляли Салтівку в Харкові з Ураганів. Троє людей загинули (доповнено) 04
Росіяни обстріляли Салтівку в Харкові з Ураганів. Троє людей загинули (доповнено) 05

Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • Константин Кох
    Ворога треба називати своїм ім'ям. Бо це все росіяни, а не якісь міфічні орки, рашисти, ванькі, буряти та інше!
  • None None 96ddec59
    Мля, чому пишуть "росіяни" замість рашисти ???...
  • Viacheslav Eremin
    колективна відповідальність
    у 1945-му у Берліні році не було хороших та плохих німців
    в Берліні 1945-го ніхто не згадував, скільки разів були замахи на Гітлера в Берліні, скількох німців Гестапо повісила но рояльних струнах (це не речовий оборот, саме так Гестапо вбивало тих, хто був проти політики фюрера)
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