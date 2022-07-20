Росіяни обстріляли Салтівку в Харкові з "Ураганів". Троє людей загинули (доповнено). ФОТОрепортаж
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Внаслідок ранкового обстрілу військами РФ Салтівського району Харкова загинули троє людей, серед них - підліток.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"На жаль, внаслідок вранішніх обстрілів окупантами Салтівського району Харкова загинули 3 людини, із них хлопчик 13 років, чоловік та жінка. Жінка 72 років отримала поранення", - написав він.
Пізніше в ДСНС уточнили, що поранених - двоє: 15-річна сестра загиблого та 72-річна жінка.
За даними начальника Слідчого управління Нацполіції області Сергія Болвінова, Росія обстріляла Салтівку з "Ураганів". "Троє людей, що знаходились біля зупинки громадського транспорту загинули", - написав він.