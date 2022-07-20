Знищення українських полів - огидна тактика РФ, - Держдеп

Знищення українських полів разом з врожаєм є однією з "огидних тактик" Росії, вважають у Вашингтоні.

Про це заявив офіційний представник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

"На жаль, це (знищення українських полів через обстріли. – Ред.) не зовсім нова реальність. Це була одна з огидних тактик, які Росія застосовувала проти не лише українського народу, але й міжнародної спільноти з перших днів цього конфлікту. Ми бачили, як зростання цін на продовольство вплинуло не лише на країни регіону, але й на країни далеко за його межами. Це відчувається в Африці, у Південній Азії, у Латинській Америці, практично в усіх регіонах світу. Це практика спалювання, знищення пшениці та інших полів. Це практика нападу на зерносховища. Це практика переслідування українських фермерів. І, мабуть, найгостріше – це жахлива практика блокування чорноморських портів України", – сказав він під час брифінгу.

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Представник Державного департаменту зауважив, що США підтримують зусилля генерального секретаря ООН щодо співпраці з Україною та Туреччиною, а також з росіянами, щоб знайти рішення деблокади Чорного моря.

"Зрештою, рішення може і має бути простим. Росія має припинити блокаду. Ми підтримуємо зусилля ООН щодо досягнення цієї кінцевої мети, а тим часом ми працюємо з партнерами по всьому світу, щоб спробувати вирішити як короткострокові, так і довгострокові виклики продовольчій безпеці, пов’язані з вторгненням Росії", – додав Нед Прайс.

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