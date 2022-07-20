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Росія просить ООН змусити Україну закрити "Миротворець"

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миротворець
Російська влада звернулась до генсека ООН з проханням вплинути на Україну та змусити закрити сайт "Миротворець".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на росЗМІ.

"Ми просимо вас зробити необхідні кроки, щоб звернути увагу української влади на злочинну діяльність проєкту "Миротворець" та змусити їх закрити його", - йдеться у листі РФ до генсека ООН.

Росіяни твердять, що в базі "Миротворця" є дані 327 неповнолітніх. І що це нібито "несе безопосередню загрозу безпеці дітей".

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Центр "Миротворець" - організація і веб-сайт, що збирає і публікує інформацію про людей і організації, дії яких, за оцінкою "Миротворця", "мають явні ознаки злочинів та правопорушень і спрямовані на підрив державного суверенітету та територіальної цілісності України".

Автор: Ольга Лузан

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Топ коментарі

  • Aerton
    А памятаєте як Зе мразоти намагались прикрити Миротворець? От вам відповідь хто такі Татаров, Єрмак , Піськограй і ТД. Після війни всіх під розстріл!
  • Victor Frey
    ООН занепокоїлось??? ну і х..й з ним! До сраки нам той ООН з кацапськими правами вето
  • Olga Mansika
    А Україна просить ООН вигнати кацапських маньяків з Радбезу ООН,бо їх присутність там по-перше незаконна,по-друге антиморальна(вбивці,педофіли,окупанти,мародери не можуть опікуватись світовою безпекою)
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