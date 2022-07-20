Сирія розриває дипломатичні відносини з Україною

Влада Сирії ухвалила рішення розірвати дипломатичні відносини з Україною відповідно до принципу взаємності у відповідь на аналогічне рішення Києва.

Про це повідомляє сирійська агенція SANA, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Сирійська Арабська Республіка ухвалила рішення розірвати дипломатичні відносини з Україною відповідно до принципу взаємності та у відповідь на українське рішення уряду з цього приводу", - цитує агентство заяву МЗС Сирії.

В сирійському міністерстві закордонних справ додали, що український уряд практично розірвав відносини з їхньою країною 2018 року, "коли він відмовив у продовженні резидентських віз сирійським дипломатам, які працюють у сирійському посольстві в Києві".

Також читайте: Російські генерали терміново переводять родичів на "безпечнішу" службу в Сирії, - ГУР

Нагадаємо, 30 червня Україна оголосила, що розриває дипломатичні відносини з Сирією, запроваджує торговельне ембарго та інші економічні санкції щодо сирійських юридичних та фізичних осіб.

Рішення було ухвалено у відповідь на визнання Дамаском "незалежності" окупованих Росією території Луганської та Донецької областей.