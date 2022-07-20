Спортсменка Магучіх шкодує про спільне фото з росіянкою: Вона мені більше не кумир

Українська стрибунка Ярослава Магучіх шкодує про спільне фото з Марією Ласіцкене на Олімпіаді та стверджує, що після повномасштабного вторгнення "все змінилося".

Про це вона розказала в інтерв'ю NRK, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

"У нас більше немає стосунків. До 24 лютого всі спортсменки говорили між собою, ми спілкувалися з росіянками. Але після [повномасштабного вторгнення] все змінилося. Ніхто з них не написав нам. Вони мовчали", - розповіла вона.

"Багато спортсменів кажуть, що це не їхня проблема. Вони не розуміють, що це Росія вторглася в мою країну, в Україну. Вони кажуть: "Ми не можемо нічого зробити". Можуть. Чому ж вони так думають?" - додала Магучіх.

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Магучіх нагадала, що все, що зробила Ласіцкене, – це "лист до Томаса Баха після трьох місяців війни", на який сама українка відреагувала негативно.

У листі Ласіцкене, яка має звання капітанки Збройних сил РФ, звинуватила президента Міжнародного олімпійського комітету в "боягузтві" та "порушенні олімпійської хартії" через санкції проти спортсменів із Росії.

Після всіх цих подій Магучіх більше не вважає Ласіцкене своєю кумиркою, а також каже, що "частина її шкодує" про те спільне фото на Олімпіаді.

"Це частина мого життя, і це був досвід, який зробив мене ментально сильнішою. Це сталося, і я не можу цього змінити. Я більше не маю ідола. Тепер я виступаю з усвідомленням того, що є кумиркою для багатьох українських стрибунів. І я хочу ставати кращою заради них", - підсумувала Магучіх.

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Нагадаємо, українську легкоатлетку Ярославу Магучіх після змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді - 2020 на Токіо сфотографували разом зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступає під прапором Олімпійського комітету Росії. У соцмережах розкритикували українку і звернули увагу на те, що Магучіх є молодшим лейтенантом ЗСУ, а Ласіцкене - капітаном ЗС РФ.

Сама Магучіх заявила, що не заперечує війну між Україною і РФ, а фото з Ласіцкене не було вираженням будь-якої політичної позиції.

9 серпня в соцмережах з'явилося ще одне фото Магучіх з Ласіцкене. "Замість того, щоб писати мені всяку гидоту, займіться собою і використайте час із користю!" - відповіла після цього Магучіх тим, кого обурив її вчинок.