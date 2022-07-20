Німецький депутат розкритикував політику Берліна: Ніхто не розуміє, чому не дають ЗСУ танки Leopard

Затримки та недостатньо активна військова допомога Україні з боку уряду канцлера ФРН Олафа Шольца ведуть до "втрати репутації Німеччини у Східній Європі".

Так вважає депутат Бундестагу від ХДС Родеріх Кізеветтер. Своє обурення він виклав у Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Він назвав провальним принцип Ringtausch: спосіб допомоги Україні, за яким країна-союзниця передає Україні свої важкі озброєння (як правило, застарілі радянського зразка), а Німеччина компенсує це донору постачанням сучасної або майже сучасної техніки західного зразка.

Депутат нагадав, що влада ФРН обіцяла, що угоди по Ringtausch з Польщею будуть "завершені в найкоротші терміни та реалізовані в найближчі кілька тижнів".

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"Німецька пропозиція після трьох місяців роздумів: 20 танків Leopard-2, постачання з квітня 2023 року поштучно щомісяця, з жовтня 2023 року – по три танки щомісяця", – написав Кізеветтер і уточнив, що Варшава за два місяці передала Україні майже 300 танків Т-72.

Виходячи з такого підходу, пише депутат, "не дивно", що країни Східної Європи на кшталт Польщі орієнтуються більше на США та закуповують Abrams, а не Leopard: "Ми на рівному місці профукуємо довіру, яка створювалася роками".

Кізеветтер написав, що "ніхто не розуміє", чому Берлін не постачає ЗСУ бронетехніку Marder, Leopard та Fuchs, "а витрачає дорогоцінний час на складний і явно неробочий Ringtausch". "Це нездатність надати допомогу Україні, втрата репутації у Східній Європі. А ще ми завдаємо шкоди власному народу. Якої ескалації побоюється канцлер через передачу Fuchs та Marder?" – критикує політик ХДС.

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Він нагадав, що поки ФРН гальмує з подібними постачаннями, серед іншого США виділяють $100 млн на навчання українських льотчиків на американських винищувачах, у Великій Британії навчають українських військових базовим навичкам, а Франція постачає БТР VAB.

"Німеччина, як четвертий за величиною експортер озброєнь, хоче поставити три броньовані ремонтно-евакуаційні машини... Але "на це буде потрібен час", – гірко іронізує Кізеветтер.

У травні він побував в Україні. Кізеветтер уже не вперше критикує політику Шольца. Говорив у травні: "Боюся, канцлер не хоче, щоб Україна перемогла".