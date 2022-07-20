ЄС хоче запропонувати добровільно скоротити споживання газу на 15%, - Bloomberg

Європейський Союз збирається запропонувати добровільне скорочення споживання газу країнами-членами на 15%, починаючи з наступного місяця.

Про це повідомляє видання Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

За даними видання, ця пропозиція буде включена в постанову, що супроводжує план зі скорочення попиту, який Європейська комісія має оприлюднити в середу.

За словами трьох дипломатів ЄС, які ознайомленні з ситуацією, цей захід також передбачатиме обов’язкове скорочення, якщо ситуація погіршиться, а добровільних обмежень буде недостатньо.

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З 11 липня Росія зупинила прокачування природного газу до Німеччини газопроводом "Північний потік". Про це було оголошено заздалегідь – оператор газопроводу, компанія Nord Stream AG, стверджує, що йдеться про планову профілактику, яка триватиме до 21 липня.

Однак у Німеччині та інших країнах ЄС побоюються, що на тлі протистояння, пов'язаного з війною в Україні, подача газу може й не відновитись – що призвело б до гострої енергетичної кризи в Європі.

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