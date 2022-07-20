За програмою релокації в безпечні регіони переміщено 678 підприємств, - Шмигаль
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал.
Уряд виплатив 37 млн грн роботодавцям, які наймали працівників із числа внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 19 липня.
"Ми допомагаємо бізнесу не просто фізично переїхати, але і швидко вирішити всі бюрократичні та операційні питання, пов’язані з його запуском на новому місці. Надаємо можливість фактично безкоштовної оренди майна для розміщення", - зазначив прем’єр-міністр.
Як відзначив Шмигаль, Уряд також очікує на голосування у Верховній Раді за законопроект, який має суттєво прискорити приватизацію державного майна та державних підприємств.
"Це пришвидшення малої приватизації та усунення зайвих бюрократичних норм. Це нові можливості для бізнесу – купити об’єкт і вдихнути в нього нове життя, особливо під час релокації", - підкреслив очільник Уряду.