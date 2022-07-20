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СБУ знешкодила російську агентуру, яка коригувала ракетні удари по Бахмуту

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Правоохоронці провели контрдиверсійну операцію та знешкодили чотирьох ворожих агентів, які коригували ракетні удари по Бахмуту.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє пресслужба СБУ.

"Служба безпеки провела контрдиверсійну операцію, в ході якої знешкоджено та затримано чотирьох ворожих агентів. Вони були завербовані спецслужбами РФ для розвідувально-підривної діяльності проти України. Зокрема, зловмисники встановлювали координати об’єктів міської інфраструктури, збирали інформацію щодо дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ в регіоні", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, агенти також намагалися отримати установчі дані українських захисників, у тому числі співробітників Служби безпеки.

Ці відомості агресор планував використати для здійснення серії ракетних обстрілів по Бахмуту та диверсій проти Сил оборони поблизу східного фронту.

Для комунікації з російськими "кураторами" агенти використовували спеціально створені телеграм-канали.

У зловмисників вилучено засоби зв’язку з доказами злочинних дій, а в одного – автомат АК-74. Затриманим повідомлено про підозру.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Rail Rail
    І навіщо кричати? Тихенько в обіг і нехай коригують вже по нашому, а підерашисти нехай луплять.
  • voffka_morkoffka
    Знешкоджено повинно бути в прямому сенсі слова
  • 5 копійок
    Не той рівень кваліфікації був у літінанта. Він більше спеціалізувався по музеях та ганявся за бабцями з сємками.
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