Про відставку Монастирського в МВС не думають, - радник міністра Смірнов

Наразі про можливу відставку міністра внутрішніх справ Дениса Минастирського з посади керівника в Міністерстві внутрішніх справ не думають.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Ростислав Смірнов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міністр працює, як і працював, 24/7. У нього, повірте, надзвичайно великий фронт робіт. Я не буду наразі усього перераховувати, і міністру точно є чим зайнятися. Ми точно про це (можливу відставку Монастирського, – ред.) не думаємо, - ми робимо те, що можемо робити, все від нас залежне наразі для того, щоб наша країна почувалася у безпеці й у захисті", - пояснив Смірнов.

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