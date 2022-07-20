В Естонії громадянство забиратимуть за участь у війні проти України на боці РФ

В Естонії ухвалили закон, що дозволяє анулювати громадянство в осіб, які набули його в порядку натуралізації.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Уряду надається право своїм рішенням позбавити громадянства людину, яка набула естонське громадянство шляхом натуралізації, у разі її вступу на державну або військову службу іноземної держави або військової організації, якщо така служба пов'язана з загрозою громадському порядку чи національній безпеці", - йдеться в поясненні до ухвалених у вівторок парламентом поправок до закону про громадянство.

Зокрема, дозволено позбавляти громадянства осіб, які беруть участь у військовій агресії проти України на боці Росії.

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Водночас не можна позбавити громадянства осіб, військова служба яких не загрожує безпеці Естонії. Наприклад, тих, хто пішов воювати на боці України для захисту її територіальної цілісності, суверенітету та незалежності.

Анулювати набуте шляхом натуралізації естонське громадянство можна також у разі вчинення злочину проти людяності.

Водночас держава не рекомендує естонським громадянам воювати за будь-яку іноземну державу, оскільки не може гарантувати захист естонських громадян у зоні воєнних конфліктів.

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За ухвалення поправок до закону проголосували 52 члени парламенту, проти 17. Загалом у складі парламенту 101 депутат.