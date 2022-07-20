Командир стрілецького взводу Шестаковський потребує спорядження на 350 тис. грн. ЗБІР

Командиру стрілецького взводу Олексію Шестаковському потрібне спорядження на суму в 350 тис. грн.

Про це пише у фейсбуці Надія Лінцова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Починаємо збір коштів для Олексія Шестаковського, командира стрілецького взводу, мого одногрупника, канд. соц., наук, дослідника. Потрібні бінокль, приціл, тепловізори і прилад нічного бачення, загалом понад 350 тысяч гривень", - написала вона.

Долучитися до збору можна, перерахувавши кошти на картку 5375 4112 0174 0862 (Марія Шестаковська, дружина).

Також гроші можна перерахувати на "банку" "Монобанку".

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