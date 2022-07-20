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Командир стрілецького взводу Шестаковський потребує спорядження на 350 тис. грн. ЗБІР

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шестаковський
Командиру стрілецького взводу Олексію Шестаковському потрібне спорядження на суму в 350 тис. грн.

Про це пише у фейсбуці Надія Лінцова, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Починаємо збір коштів для Олексія Шестаковського, командира стрілецького взводу, мого одногрупника, канд. соц., наук, дослідника. Потрібні бінокль, приціл, тепловізори і прилад нічного бачення, загалом понад 350 тысяч гривень", - написала вона.

Долучитися до збору можна, перерахувавши кошти на картку 5375 4112 0174 0862 (Марія Шестаковська, дружина).

Також гроші можна перерахувати на "банку" "Монобанку".

Також читайте: Канадці розпочали збір коштів на "Байрактар" для України

Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • Ссс Ууук
    Потрібні бінокль, приціл, тепловізори і прилад нічного бачення, Джерело:
    Відразу видно що дані особи знають, що потрібно😂. Прилад нічного бачення в порівнянні з тепловізором фуфло!
    І ще даним особам рекомендую в слідуючий раз відразу писати тепловізійний приціл Арчер. Може хто і скинеться. А так від цього допису штиняє розводняком
  • а ес c5e83b5a
    а почему только ему? а почему ИМЕННО ТОЛЬКО ему?
  • Анатолій dc5c5fad
    А чим видатний цей Шестаковський? Якщо людина др армії не мала відношення, то ком. взводу з нього буде не дуже. А претензії і амбіції як у Клаузевіца)
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