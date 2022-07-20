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Філатов оголосив в Дніпрі "лагідну українізацію"

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филатов
Наступного місяця на сесії міськради розглянуть програму сприяння впровадженню української мови у місті. Це стане початком "лагідної українізації".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє повідомляє сайт "Наше Місто" з посиланням на пресслужбу міськради. 

"Настав час згадати, що громадяни країни, які живуть за своєю Конституцією, повинні керуватися нею у всіх випадках", - зауважив він.

Як відомо, над розробкою програми працюватимуть постійна комісія з питань освіти, культури та спорту спільно з департаментами гуманітарної політики міської ради та національно-патріотичного виховання міськради.

Програма сприяння стане початком "лагідної українізації", яка захищатиме мову та об'єднуватиме українців, але при цьому враховуватиме специфіку Дніпра як мультинаціонального міста.

Також у Дніпрі триває дерусифікація. У місті перейменували вже понад 70 топонімів, чиї назви були пов’язані з країною-агресором Росією.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Kyrylo Nazarenko
    Поясніть хтось Філатову, що не може бути в Україні будь якої "українізації", тільки дерусифікація! При тому тотальна
  • dd d 073359f1
    у нас 30 років була лагідна, боялися не образити - прийшла пора давати просто по іпалу
  • Василий Воробец
    Давно пора
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