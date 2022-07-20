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Зеленський наказав звільнити всю Україну. Говорити лише про Херсон неправильно, - Данілов

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данілов
Президент Володимир Зеленський наказав звільнити всю Україну, а не лише тимчасово окуповані території на півдні.

Про це секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов сказав в інтерв’ю Українському радіо, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він сказав, що президент "дав наказ звільнити всю нашу Україну від російської нечисті, яка приперлася". Військові ж визначатимуть спосіб, черговість та строки його виконання.

"Якщо вони (військові. – Ред.) вважатимуть, що це треба звільнити в той чи інший проміжок часу. Все це вирішують військові. Це питання порушується на ставці верховного головнокомандувача. Тому говорити, що це тільки Херсонська область, про яку говорять, – це не відповідає дійсності", – додав Данілов.

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Автор: Ольга Лузан

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