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Україні терміново потрібні ракетні комплекси ATACMS, здатні уражати цілі на відстані 250-300 кілометрів, - Лінкявічюс

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Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що Україні потрібно терміново надати ракетні комплекси ATACMS з дальністю стрільби до 300 км для справжньої зміни ситуації на полі бою.

Про це дипломат написав у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Ми бачимо ефективність HIMARS. Україні також терміново потрібні ATACMS, здатні вражати цілі на відстані 250-300 кілометрів. Справжня зміна гри! Час квапить", - зазначив Лінкявічюс.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Іван Петренко 5ba9cf4a
    Лінкявічюс красавчікюс.
  • Rail Rail
    Потрібно. Дуже.
  • Ksenia VB
    Країни Балтії просто якийсь скарб
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