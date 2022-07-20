Україні терміново потрібні ракетні комплекси ATACMS, здатні уражати цілі на відстані 250-300 кілометрів, - Лінкявічюс

Колишній міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що Україні потрібно терміново надати ракетні комплекси ATACMS з дальністю стрільби до 300 км для справжньої зміни ситуації на полі бою.

Про це дипломат написав у Твіттері, передає Цензор.НЕТ. "Ми бачимо ефективність HIMARS. Україні також терміново потрібні ATACMS, здатні вражати цілі на відстані 250-300 кілометрів. Справжня зміна гри! Час квапить", - зазначив Лінкявічюс. Також читайте: США передадуть Україні додаткові системи HIMARS, - Білий дім

Автор: Наталя Джума