Російські пропагандисти хочуть зняти фейковий сюжет про знищення HIMARS. ДОКУМЕНТ

"Макет" РСЗО HIMARS мають підвезти російські військові, а полігон для зйомок - надати Міноборони Білорусі.

Про це йдеться в запиті, який російське інформаційне агентство "Россия сегодня" направив на ім’я міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна. Документ опублікував у твітері користувач КРИМський бандерівець, повідомляє Цензор.НЕТ.

Від міністерства просять "посприяти в підготовці репортажу... про знищення російськими військами РСЗО американського виробництва HIMARS".

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"Згідно з досягнутими домовленостями, макет пускової установки буде поставлений російською стороною 22 липня 2022 року на військовий полігон "Обуз-Лісновський" в день проведення постановочної зйомки", - йдеться в документі.