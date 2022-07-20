Призначення керівника САП й надалі блокується. Вірити словам президента складно, - Шабунін
Про це розповів голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.
"Зеленський/Єрмак і далі блокує призначення керівника САП. Вчорашнє засідання комісії нічого не змінило. Просто до вчора Банкова прикривалася відсутністю рішення комісії. Тепер буде тим, що це рішення не надсилатимуть генпрокурору. І це все після того, як Зеленський на всю країну заявив, що вимагає негайного призначення переможця конкурсу", - наголосив Шабунін.
Він додав, що "після цього вірити слову президента дуже-дуже складно".
"Не важливо, чи це Зеленський в тому зверненні обманював країну, чи Єрмак/Татаров зараз обманюють президента. Це нічого не змінює... заявам президента вірити немає сенсу - вони не корелюються з діями. До речі, в тому ж зверненні Зеленський наказав КМУ інтенсифікувати конкурс на директора НАБУ. І після його слів там теж нічогісінько не змінилося", - зазначив він.
Як раніше наголошував Шабунін, комісія затвердила формальне рішення про перемогу Клименка у конкурсі, однак призначає керівника сам Генпрокурор або його виконувач обов’язків.