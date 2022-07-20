Новини

Призначення керівника САП й надалі блокується. Вірити словам президента складно, - Шабунін

15 17986
сап
Призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури буксує навіть після засідання конкурсної комісії.

 Про це розповів голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Зеленський/Єрмак і далі блокує призначення керівника САП. Вчорашнє засідання комісії нічого не змінило. Просто до вчора Банкова прикривалася відсутністю рішення комісії. Тепер буде тим, що це рішення не надсилатимуть генпрокурору. І це все після того, як Зеленський на всю країну заявив, що вимагає негайного призначення переможця конкурсу", - наголосив Шабунін.

Він додав, що "після цього вірити слову президента дуже-дуже складно".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Без підтвердження Офісу Генпрокурора Клименка не зможуть призначити головою САП, цей процес може тривати довго, - Шабунін

"Не важливо, чи це Зеленський в тому зверненні обманював країну, чи Єрмак/Татаров зараз обманюють президента. Це нічого не змінює... заявам президента вірити немає сенсу - вони не корелюються з діями. До речі, в тому ж зверненні Зеленський наказав КМУ інтенсифікувати конкурс на директора НАБУ. І після його слів там теж нічогісінько не змінилося", - зазначив він.

Як раніше наголошував Шабунін, комісія затвердила формальне рішення про перемогу Клименка у конкурсі, однак призначає керівника сам Генпрокурор або його виконувач обов’язків.

Також читайте: Новим очільником САП стане Олександр Клименко, - комісія

Топ коментарі

  • Брат Єрмака
    Єдиний раз, коли ZEленський не сбрехав, це "я вам нічєво нє должен, только своім родітєлям".
    І дійсно, перед вторгненням порадив нам готуватися до шашликів, а батьків своїх вивіз
  • A San
    Зєлень з Єрмаками та Татаровими тримають другий фронт проти України
  • Светлана Науменко
    Головною загадкою українсько-російської війни 2022- ? є питання "Яким чином підрозділи ЗС РФ потрапили на південь України з Криму, що створило критичну ситуацію напів оточення України, падіння Маріуполя і блокаду чорноморського узбережжя ?
    На протязі 2017- початку 2019 року навколо чонгарського проходу з Криму було створено цілу мережу інженерно-технічних засобів, що фактично унеможливлювали несанкціонований вихід з Криму на територію України. Масштаби цього всього були вражаючі. Багатошарові мінні поля, фугаси особливої потужності і особлива система комунікації, робила неможливим їх подолання звичайними військово-інженерними засобами. Крім того, цей район був прикритий окремою системою ПВО і ракетно-артилерійськими підрозділами. Подолання всього цього комплексу оборонних споруд в прийнятний оперативний час було просто неможливо, а жодної морської десантної операції росіяни так і не змогли провести на протязі всієї війни.
    і питання було вирішене просто …
    Буквально перше ж, що зробив обраний на хвилі інфантильного пацифізму "уставших от войны" глядачів "Кварталу", президент Зеленський це ДЕМОНТАЖ Чонгарської зони оборони під https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-10-30-001452-c виглядом "Будівництво внутрішньо-майданчикової дороги та благоустрій території (сервісна та режимна зони), реконструкція автодороги (режимна зона) по об'єкту "Будівництво тимчасових контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповану територію України/виїзду з неї для автомобільного сполучення «Каланчак», «Чонгар» на адміністративній межі Херсонської області з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим та зон сервісного обслуговування перед ними" (Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 890 від 28.10.2019 року)
    До середини 2020 року інженерні споруди Чонгарської зони оборони були демонтовані, мінні поля деактивовані, військові частини прикриття розформовані, або відведені.
    24 лютого 2022 року російські війська спокійноhttps://youtu.be/AJk895fBANk проїхали через Чонгар у гостинно відкриті ворота терміналу.
    Наслідки цього були просто катастрофічні - втрата Маріуполя, Херсону, морська блокада, здача в полон українських підрозділів.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини