США включили Росію до списку країн-спонсорів торгівлі людьми

США внесли Росію до списку країн, які проводять "політику чи практику" торгівлі людьми, примусової праці або тих, чиї сили безпеки або збройні групи, що підтримуються урядом, використовують дітей як солдатів.

Це випливає зі щорічної доповіді Держдепартаменту США про торгівлю людьми, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

В цій доповіді вперше, відповідно до мандату Конгресу від 2019 року, з'явився розділ "Торгівля людьми, яка спонсорується державою".

Росія часто фігурує у доповіді у зв'язку з її вторгненням в Україну і тим, що в документі названо "фактором ризику" через те, що мільйони українських біженців, які виїхали до Росії добровільно або примусово, ризикують стати жертвами торгівлі людьми.

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У новому розділі доповіді, окрім Росії, вказані Афганістан, Бірма, Куба, Іран, Північна Корея та ще п'ять країн, у яких "документально підтверджена політика або схема торгівлі людьми", примусової праці та сексуального рабства у контрольованих державою секторах, або використання чи вербування дітей-солдатів.

Також Росія увійшла до окремого переліку доповіді з 12 країн, які використовують або вербують дітей-солдатів.

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Представляючи доповідь, держсекретар США Ентоні Блінкен навів приклад, що після захоплення частини Донбасу в 2014 році керовані Росією сепаратисти використовували дітей для чергування на блокпостах, і в якості бойовиків. А після повномасштабного вторгнення у лютому цього року в доповіді йдеться, що "засоби масової інформації опублікували нові підтверджені повідомлення про те, що російські військові використовують дітей в якості живого щита".

Також у доповіді йдеться про те, що російські війська загнали тисячі українців, в тому числі дітей, в "фільтраційні табори", де в них забирають документи, примушують брати російські паспорти, а потім переправляють у віддалені райони РФ.