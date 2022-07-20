США включили Росію до списку країн-спонсорів торгівлі людьми
Це випливає зі щорічної доповіді Держдепартаменту США про торгівлю людьми, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.
В цій доповіді вперше, відповідно до мандату Конгресу від 2019 року, з'явився розділ "Торгівля людьми, яка спонсорується державою".
Росія часто фігурує у доповіді у зв'язку з її вторгненням в Україну і тим, що в документі названо "фактором ризику" через те, що мільйони українських біженців, які виїхали до Росії добровільно або примусово, ризикують стати жертвами торгівлі людьми.
У новому розділі доповіді, окрім Росії, вказані Афганістан, Бірма, Куба, Іран, Північна Корея та ще п'ять країн, у яких "документально підтверджена політика або схема торгівлі людьми", примусової праці та сексуального рабства у контрольованих державою секторах, або використання чи вербування дітей-солдатів.
Також Росія увійшла до окремого переліку доповіді з 12 країн, які використовують або вербують дітей-солдатів.
Представляючи доповідь, держсекретар США Ентоні Блінкен навів приклад, що після захоплення частини Донбасу в 2014 році керовані Росією сепаратисти використовували дітей для чергування на блокпостах, і в якості бойовиків. А після повномасштабного вторгнення у лютому цього року в доповіді йдеться, що "засоби масової інформації опублікували нові підтверджені повідомлення про те, що російські військові використовують дітей в якості живого щита".
Також у доповіді йдеться про те, що російські війська загнали тисячі українців, в тому числі дітей, в "фільтраційні табори", де в них забирають документи, примушують брати російські паспорти, а потім переправляють у віддалені райони РФ.