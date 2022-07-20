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Чоловік у Рівному пожертвував життям, щоб звільнити касирку обмінника, яку взяв у заручники поліцейський

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19 липня у Рівному на вулиці Миколи Карнаухова сталося пограбування пункту обміну валют, внаслідок чого загинув чоловік.

Про це інформує Національна поліція Рівного у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, невідомий намагався скоїти напад на обмінник та застрелив чоловіка, який став йому на заваді", – ідеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що загиблий – 42-річний житель міста, який був "членом добровольчого формування територіальної громади Рівного".

"Відомо, що він зайшов у магазин, власницею якого є його дружина, під час того, коли зловмисник погрожував касиру пістолетом та вимагав у працівниці обмінника віддати грошові кошти. Намагаючись припинити його протиправні діяння та затримати, зазнав поранення", – пояснили у поліції.

За її даними, медики намагалися врятувати потерпілого – у нього були рани голови та кульове поранення ключиці, але він помер.

Пізніше поліція прозвітувала про затримання ймовірного злочинця в селі Опарипси на автотрасі Київ – Чоп, він пересувався позашляховиком Toyota Land Cruiser.

Затриманим виявився 27-річний поліцейський зі Львівської області.

Рівненська обласна прокуратура повідомила про відкриття кримінального провадження за фактами умисного вбивства з корисливих мотивів та розбою, скоєного в умовах воєнного стану.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Роман Кокоровець
    мент на крузаку грабує обмінник , а хлопець з ТРО стає на заваді ось в цьому вся Україна ! Слава Герою ! Вічна пам'ять !
  • Брат Єрмака
  • krot_lub
    Щось я не впевнений, що реформа поліції пройшла вдало.
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