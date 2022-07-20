Чоловік у Рівному пожертвував життям, щоб звільнити касирку обмінника, яку взяв у заручники поліцейський
Про це інформує Національна поліція Рівного у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"За попередньою інформацією, невідомий намагався скоїти напад на обмінник та застрелив чоловіка, який став йому на заваді", – ідеться в повідомленні.
Правоохоронці встановили, що загиблий – 42-річний житель міста, який був "членом добровольчого формування територіальної громади Рівного".
"Відомо, що він зайшов у магазин, власницею якого є його дружина, під час того, коли зловмисник погрожував касиру пістолетом та вимагав у працівниці обмінника віддати грошові кошти. Намагаючись припинити його протиправні діяння та затримати, зазнав поранення", – пояснили у поліції.
За її даними, медики намагалися врятувати потерпілого – у нього були рани голови та кульове поранення ключиці, але він помер.
Пізніше поліція прозвітувала про затримання ймовірного злочинця в селі Опарипси на автотрасі Київ – Чоп, він пересувався позашляховиком Toyota Land Cruiser.
Затриманим виявився 27-річний поліцейський зі Львівської області.
Рівненська обласна прокуратура повідомила про відкриття кримінального провадження за фактами умисного вбивства з корисливих мотивів та розбою, скоєного в умовах воєнного стану.