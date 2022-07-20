Порушено кримінальну справу за знищення ДБР кримінальних проваджень щодо Майдану та Харківських угод

СБУ порушила кримінальну справу за фактом знищення ДБР матеріалів важливих кримінальних проваджень.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора у відповідь на запит журналістів Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про такі справи: "Харківські угоди", "Вугільну справу" Віктора Медведчука, "Справу про причетність до розстрілів на Майдані колишнього голови СБУ Олександра Якименка", "Справу щодо доведення української армії до зубожіння" та низку інших справ, де фігурують колишні українські посадовці.

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Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 "Державна зрада";

ч. 2 ст. 329 "Втрата документів, що містять державну таємницю";

ч. 2 ст. 357 "Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження".

"На теперішній час прокурорами та слідчими здійснюються заходи, спрямовані на відновлення знищених матеріальних носіїв секретної інформації, шляхом встановлення та витребування примірників, які зберігались в інших установах", - йдеться у відповіді Офісу генпрокурора.

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Журналістка Ірина Ромалійська, яка першою повідомила про знищенням матеріалів справ, нагадує, що це робили, за її даними, на виконання наказу Директора Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова.

"Ну і слідство тепер має з'ясувати, чому таємні матеріали знищувалися. За гроші? "По любві"? За вплив? Чи тому, що 25 лютого Сухачов боявся, що росіяни дійдуть до Хмельницького і їм в руки попадуть, наприклад, наказ колишнього голови СБУ Якименка про розстріл Майдану чи таємні відео того, як голова Івано-Франківської митниці брав хабар?", - пише Ромалійська.