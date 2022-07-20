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МОЗ дозволило робити друге бустерне щеплення проти СOVID-19

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В Україні дозволили введення другої бустерної дози вакцини проти COVID-19 усім людям віком від 60 років, а також людям 18-59 років із хронічними хворобами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку  Міністерства охороги здоров'я України, відповідні рекомендації Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики № 16-06/2022 були затверджені наказом МОЗ № 1249 від 19 липня 2022 року.

У МОЗ зазначають:

"Для другої бустерної дози застосовуватимуть мРНК-вакцину (наразі в Україні це Pfizer) з інтервалом щонайменше 4 місяці після першої бустерної дози.

Другий бустер можуть отримати:

МОЗ дозволило робити друге бустерне щеплення проти СOVID-19 02 люди віком понад 60 років

МОЗ дозволило робити друге бустерне щеплення проти СOVID-19 02 люди, які проживають у закладах догляду за літніми людьми

МОЗ дозволило робити друге бустерне щеплення проти СOVID-19 02 люди з інвалідністю

МОЗ дозволило робити друге бустерне щеплення проти СOVID-19 02 люди з імуносупресією

МОЗ дозволило робити друге бустерне щеплення проти СOVID-19 02 люди віком 18-59 років із медичними станами, які підвищують ризик тяжкого перебігу COVID-19 (перелік станів – https://bit.ly/NTHEI_16_06_2022)

МОЗ дозволило робити друге бустерне щеплення проти СOVID-19 02 люди віком 18-59 років із численними хронічними захворюваннями".

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Як відомо, другу бустерну дозу вже застосовують в Ізраїлі, США, Канаді, Великій Британії, Японії, її рекомендували вводити в країнах ЄС.

Нагадаємо, що щепитися від COVID-19 в Україні можна в будь-якому пункті чи центрі вакцинації. Перелік пунктів за посиланням – https://bit.ly/vaccinationpoints або за телефоном 16-77.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Fizko Kyiv
    Ну і що??? В Німеччині також під 100 тис щоденно і що?? Мене дерьмак і татаров більше лякають у керма держави
  • Eugen Mk
    А как нащщот пойти нахер?
  • Vi Wa
    Цензор, не позорься
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