Окупанти знищили понад 230 гектарів пшениці на Херсонщині
1 2022
В результаті обстрілів окупантами полів у Бериславському та Генічеському районах спалахнули пожежі, що знищили врожай.
Про це повідомляють на сторінці МВС, передає Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що окупанти спеціально не допускають рятувальників або місцевих жителів до гасіння пожеж. Протягом останніх днів росіяни обстріляли територію Бериславського району.
В результаті пожеж згоріли посіви пшениці на площі понад 230 гектарів. Поля спалахнули вогнем неподалік населених пунктів Федорівка та Мала Шестірня.
Також зафіксовано пожежі на полях, де росла пшениця в Генічеському районі, біля селища Нижні Сірогози, сіл Сокологірне та Рикове. Там вогонь знищив майже 10 гектарів врожаю.
Крім того, після обстрілів з артилерії, які здійснили військові Росії, виникла пожежа в лісі біля Олешків, вогонь випалив близько 10 гектарів соснового лісу.