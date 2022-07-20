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Розпочалася зустріч у форматі "Рамштайн-4"

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остін,ллойд
Четверта зустріч Контактної групи з оборони України розпочалася, вона відбувається онлайн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони США у Твіттері.

Розпочалася зустріч у форматі Рамштайн-4 01

Ллойд Остін – міністр оборони США – уже виступив на зустрічі з промовою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є деякі дуже хороші новини, але деталі будуть трохи пізніше, - Резніков провів бесіду зі своїм американським колегою Остіним

Як повідомлялося, формат Контактної групи з питань оборони України був ініційований у квітні Сполученими Штатами. Перша зустріч відбулася в німецькому Рамштайні наприкінці квітня. Друга зустріч, відома як "Рамштайн-2" відбулася у віртуальному форматі 23 травня та, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, перетворилася на цілу коаліцію держав на підтримку України.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Йцу Кенг 07b0c614
    "Вільха" працює по рашистах: ЗСУ показали роботу вітчизняної високоточної системи (відео)
    https://defence-ua.com/news/vilha_pratsjuje_po_rashistah_zsu_pokazali_robotu_vitchiznjanoji_visokotochnoji_sistemi_video-8216.html
  • Вася Шевченко f77d76ba
    и о погоде! )))
    ///
    В Энергодаре Запорожской области, недалеко от атомных блоков АЭС, прозвучали взрывы.

    https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainyy/8299

    По предварительной информации, там находилась военная база оккупантов, хотя оркоСМИ уже заявляют, что «украинские ударные беспилотники атаковали Запорожскую АЭС».

    Ждем официальной информации .
  • krot_lub
    Колись ще на касетах слухав «Рамштайн», особливо люблю пісню про маму. А тепер «пісня про палаючу бавовну» теж з Рамштайна.
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