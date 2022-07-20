Розпочалася зустріч у форматі "Рамштайн-4"

Четверта зустріч Контактної групи з оборони України розпочалася, вона відбувається онлайн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони США у Твіттері.

Ллойд Остін – міністр оборони США – уже виступив на зустрічі з промовою.

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Як повідомлялося, формат Контактної групи з питань оборони України був ініційований у квітні Сполученими Штатами. Перша зустріч відбулася в німецькому Рамштайні наприкінці квітня. Друга зустріч, відома як "Рамштайн-2" відбулася у віртуальному форматі 23 травня та, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, перетворилася на цілу коаліцію держав на підтримку України.