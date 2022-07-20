Під ознаки закону про олігархів підпадають близько 86 осіб, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що нині під ознаки, визначені законом про олігархів, підпадають близько 86 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Данілов заявив на нараді щодо стану виконання ЗУ "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

У нараді взяли участь прем'єр-міністр Денис Шмигаль, перший віцепрем’єр-міністр Юлія Свириденко, міністр юстиції Денис Малюська, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, голова АМКУ Ольга Піщанська, т.в.о. голови СБУ Василь Малюк, посадові особи Апарату РНБО України.

Учасники наради обговорили інформацію щодо основних етапів формування та ведення Реєстру, а також проблемні питання реалізації згаданого Закону. Данілов акцентував на важливості посилення міжвідомчої співпраці для підвищення ефективності його виконання.

Як повідомляється, за результатами наради дано низку протокольних доручень Кабінетові Міністрів України, Антимонопольному комітетові України, Службі безпеки України та Національному банкові України.

Зазначимо, що закон щодо олігархів введено в дію 7 травня цього року.

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Рішенням РНБО від 29 червня, введеним у дію відповідним указом президента, затверджено положення про реєстр осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів), порядок його формування і ведення.