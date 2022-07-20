Розраховуємо, що Китай використає свій вплив на РФ, щоб змусити її припинити війну проти України, - МЗС

Міністерство закордонних справ України закликає Китай не політизувати питання агресії РФ проти України, а натомість використати свій вплив на Москву, щоб змусити її припинити війну.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Розраховуємо, що Китай як відповідальний член міжнародної спільноти, який послідовно відстоює принципи миру та поваги до міжнародного права, не політизуватиме питання агресії Росії проти України. Очікуємо, що Пекін натомість використає свій вплив на Москву, щоб змусити її припинити війну і повернутися до поваги до Статуту ООН та міжнародного права, основними принципами якого є незастосування сили та повага до суверенітету і територіальної цілісності іноземних держав", - сказав Ніколенко.

Дипломат зазначив, що відповідальною за збройну агресію проти України є лише Російська Федерація, яка у 2014 році окупувала Крим та частину Донбасу, а в лютому 2022 року розпочала нічим не спровоковану масштабну війну.

"Важливо дивитися правді у вічі: міжнародна спільнота була змушена запровадити санкції проти РФ, щоб позбавити її можливостей подальшого ведення війни та притягнути до відповідальності за вчинені злочини", - пояснив речник МЗс.

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Раніше речник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь повідомив, що "ті, хто розпочав кризу в Україні і найбільший чинник, що підживлює її, США мають глибоко замислитися про свої помилкові дії в чиненні надмірного тиску та роздмухуванні вогню в українському питанні та припинити розігрувати блокову конфронтацію і створювати нову холодну війну, скориставшись ситуацією".