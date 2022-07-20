Новини

Фіксований валютний курс більше не виконує своєї функції, він тільки накопичує макроекономічні дисбаланси, - економіст

6 84036
деньги,валюта,бюджет,курс,госбюджет
Існування двох курсів валют - офіційного (фіксованого) та реального, який на 5-6 грн вищий, - створює додатковий тиск на економіку та породжує спекуляції. Тому його потрібно скасувати, і це рішення НБУ має ухвалити найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив Керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України Андрій Забловський.

"Фіксований курс від початку зіграв свою позитивну роль – дозволив знизити паніку серед населення та утримати гривню. А зараз НБУ планомірно йде до скасування цієї фіксації – це рішення давно назріло. Тому що є дискомфорт і є проблеми: експортерам та міністерству фінансів доводиться продавати валюту, втрачаючи кошти на курсі", - пояснив експерт.

Також він наголосив: існування офіційного і готівкового курсу призвело до появи нелегального, чорного курсу валют, що шкодить сталому розвитку економіки.

"Головне питання в тому, що фіксований курс вже не вирішує тих задач, для яких був введений на початку війни, і не має впливу. Натомість він дає певному колу людей заробляти на курсовій різниці. Тому у банківській сфері зараз активно обговорюється процес скасування цього рішення вже найближчим часом, адже зараз його наявність тільки накопичує макроекономічні дисбаланси, які негативно відображаються на роботі економіки", - резюмував експерт.

Раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що на подвійному курсі валют, який склався в Україні, заробляють тільки банки та окреме коло спекулянтів, в той час як експортери та державний бюджет втрачають мільйони, продаючи валюту за фіксованим курсом. Тому НБУ має відпустити курс вже найближчим часом, щоб знищити дисбаланс та запустити економіку.

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Так надо Бене, подельнику Зели, ещё больше долгов перед бюджетом простить и автогаза больше за полцены продавать и всё наладиться. Да, что там за полцены, за треть цены надо ему продавать и всё наладиться.
  • Старый зольдат
    Скажите, а вот лично вы в какую страну тут же сдрыстните, если разрешать сцикливым мудакам призывного возраста выезжать из Украины?
  • Sviatoslav Hryb
    Яку ж ти дурню написав)) По-перше різниця близько 8 гривень і складає близько 27%. От скажи який дурень буде продавати свої долари за копійки? Якщо курс не відпустять то усі експортери підуть в тінь і доларів взагалі не буде. НБУ спалить всі наші резерви, а потім будеш жувати кору з дерева і буде курс 100 тисяч гривень за 1 долар))
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини