Журналісти з Португалії потрапили під обстріл у Миколаївській області
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Під російський обстріл потрапила знімальна група суспільного мовника RTP, яка працює на Миколаївщині.
Як інформує Цензер НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі Національної спілки журналістів України та на сайті RTP.
"Тікали і знімали", - зазначає Андрій Коваленко з Академії української преси, який працює зараз із командою RTP.
Знімальна група на чолі із досвідченим португальським воєнкором Антоніо Матеусом потрапила під обстріл у селі Лимани.