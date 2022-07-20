Журналісти з Португалії потрапили під обстріл у Миколаївській області

Під російський обстріл потрапила знімальна група суспільного мовника RTP, яка працює на Миколаївщині.

Як інформує Цензер НЕТ, про це повідомляється в телеграм-каналі Національної спілки журналістів України та на сайті RTP.

"Тікали і знімали", - зазначає Андрій Коваленко з Академії української преси, який працює зараз із командою RTP.

Знімальна група на чолі із досвідченим португальським воєнкором Антоніо Матеусом потрапила під обстріл у селі Лимани.

Також дивіться: Окупанти обстріляли журналістів France 24, рятувальників та цивільних на Донеччині. ВIДЕО