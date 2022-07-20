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Франція передала Офісу Генпрокурора мобільну лабораторію ДНК для ідентифікації жертв війни

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Надзвичайний і Повноважний Посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен передав Офісу Генерального прокурора мобільну лабораторію ДНК для ідентифікації жертв війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Офісу Генрального прокурора.

"Французькі експерти були серед перших, хто прибув в Україну для допомоги у документуванні воєнних злочинів, вчинених російськими військовими на території нашої держави. Ми вдячні французьким колегам за надану підтримку", – зазначив заступник генпрокурора Максим Якубовський.

Лабораторія ДНК, передана французькою стороною як гуманітарна допомога, призначена для оперативного вирішення питання з виявлення та ідентифікації жертв війни на деокупованих територіях. Представники Національної жандармерії Французької Республіки провели навчання десяти українських експертів щодо використання матеріалів та обладнання цієї мобільної лабораторії ДНК.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Михайло Кампо
    Скоріше за все продадуть.
  • Чайка Київ
    Дякуємо.
  • Марина Кравець
    і це продадуть...цікаво...коли до заходу дійде - що надати бобікам це викинути в прірву..у нас тільки адресно..у конкретні руки і під контроль..
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