Росіяни відібрали у власників бази відпочинку та пансіонати в Генічеському районі

На окупованих територіях Херсонської області російські військові відбирають в місцевих мешканців нерухомість, що знаходиться в приватній власності.

Про це повідомляють на сторінці Херсонської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією від жителів Генічеська, російські окупанти навідуються до баз відпочинку та пансіонатів. В селі Генічеська Гірка окупанти відібрали у власників закладів дитячий табір "Сокіл" та пансіонат "Прибій".

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Також вони встановили контроль над базою відпочинку "Білий Лебідь" та приватним пансіонатом Arabatka.club. Деталі не повідомляються.

Відомо, що в Херсоні росіяни "перевіряють" гаражні кооперативи. За словами херсонців, траплялися випадки, коли російські військові викрадали з гаражів речі власників, іноді зламують двері гаражів або зривають замки, якщо власник не встиг відчинити сам.

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