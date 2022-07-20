Росіяни відібрали у власників бази відпочинку та пансіонати в Генічеському районі
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На окупованих територіях Херсонської області російські військові відбирають в місцевих мешканців нерухомість, що знаходиться в приватній власності.
Про це повідомляють на сторінці Херсонської ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
За інформацією від жителів Генічеська, російські окупанти навідуються до баз відпочинку та пансіонатів. В селі Генічеська Гірка окупанти відібрали у власників закладів дитячий табір "Сокіл" та пансіонат "Прибій".
Також вони встановили контроль над базою відпочинку "Білий Лебідь" та приватним пансіонатом Arabatka.club. Деталі не повідомляються.
Відомо, що в Херсоні росіяни "перевіряють" гаражні кооперативи. За словами херсонців, траплялися випадки, коли російські військові викрадали з гаражів речі власників, іноді зламують двері гаражів або зривають замки, якщо власник не встиг відчинити сам.