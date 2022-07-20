Посли ЄС узгодили новий пакет санкцій проти РФ

Постійні представники держав-членів Європейського Союзу схвалили новий пакет санкцій проти РФ.

Про це інфорує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське.

Офіційне рішення щодо сьомого пакета санкцій Євросоюзу проти РФ має бути опубліковане в офіційному журналі ЄС 21 липня. За даними журналіста, нові санкції передбачають обмеження на імпорт російського золота, зокрема золотих прикрас.

Постійний представник Литви при ЄС Арнольдас Пранцкявічюс повідомив, що цей пакет санкцій також передбачає новий експортний контроль, замороження активів "Сбербанку" та розширення санкційного списку на понад 50 нових фізичних і юридичних осіб: політиків, військових лідерів, олігархів та пропагандистів.

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