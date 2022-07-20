На Дніпропетровщині 12 тисяч гектарів полів не розміновані, понад 400 гектарів посівів згоріли через ворожі обстріли, - Резніченко

В Дніпропетровській області аграрії зібрали мільйон тонн зернових цьогорічного врожаю. Чимало полів не розміновані, сотні гектарів посівів знищили пожежі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зібрано 833 тисячі тонн пшениці та 364 тисячі тонн ячменю на полях в усіх районах області.

"На жаль, маємо поля, з яких урожай зібрати не зможемо. Понад 12 тисяч гектарів засіяні ворожими боєприпасами. Ще понад 400 гектарів посівів згоріли через ворожі обстріли. Проте аграрії кажуть, що ворог їх не залякає. Продовжують косовицю і тримають свій фронт. Вони певні, що будемо з хлібом", - наголосив Резніченко.

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Також він додав, що, за попередніми прогнозами, врожай цього року буде становити понад три мільйони тонн зерна. Цього обсягу цілком достатньо для того, щоб забезпечити потреби громадян в області.