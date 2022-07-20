Росії не вдалося збути в Лівані крадене українське зерно, кораблі розвантажили в Сирії, - ГУР

Російські суховантажні судна "Матрос Кошка" та "Матрос Пожинич" з викраденою українською сільськогосподарською продукцією (зерно, загальною масою 54 тис. тон) 13 липня планували захід до порту Бейрут (Ліван). Оператор суден – російська компанія "Crane Marine Contractor LLC" (Астрахань).

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Втім, ліванська влада заборонила їхнє розвантаження. У зв’язку з цим, судна були перенаправленні до Сирії, в порти Латакія та Тартус.

У подальшому з сирійської території українське зерно планується доставляти вантажівками до інших країн Близького Сходу та Північної Африки.

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Також окупанти намагаються відновити роботу морського порту в Маріуполі. Насамперед, планується встановити сполучення з ростовом-на-дону для вивезення українського металу. Втім, суттєвою проблемою залишається неспроможність росіян забезпечити постачання електроструму для роботи порту", - йдеться у повідомленні.