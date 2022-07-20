Кулеба про загарбницькі зізнання Лаврова: Росіяни хочуть крові, а не переговорів

Зізнання міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова у мріях захопити більше української землі доводять, що РФ відкидає дипломатію і зосереджена на війні та терорі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Зізнання міністра закордонних справ РФ у мріях захопити більше української землі доводять: Росія відкидає дипломатію і зосереджена на війні та терорі. Росіяни хочуть крові, а не переговорів. Закликаю всіх партнерів посилити санкції проти РФ та прискорити постачання зброї Україні", - написав міністр закордонних справ України.

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Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що географічні завдання "спецоперації" змінилися через постачання західної зброї. Тепер це не лише "ДНР" та "ЛНР".