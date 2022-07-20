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Кулеба про загарбницькі зізнання Лаврова: Росіяни хочуть крові, а не переговорів

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кулеба
Зізнання міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова у мріях захопити більше української землі доводять, що РФ відкидає дипломатію і зосереджена на війні та терорі.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Зізнання міністра закордонних справ РФ у мріях захопити більше української землі доводять: Росія відкидає дипломатію і зосереджена на війні та терорі. Росіяни хочуть крові, а не переговорів. Закликаю всіх партнерів посилити санкції проти РФ та прискорити постачання зброї Україні", - написав міністр закордонних справ України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лавров: Географічні завдання "спецоперації" змінилися через постачання західної зброї. Тепер це не лише "ДНР" та "ЛНР"

Раніше міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що географічні завдання "спецоперації" змінилися через постачання західної зброї. Тепер це не лише "ДНР" та "ЛНР".

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    и о погоде
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    Дед потихоньку отходит в ад... ***** в Иране часто становилось плохо, - пишут СМИ.

    Во время визита в Иран хозяину Кремля потребовалось четыре раза "отдохнуть" в присутствии медицинского работника.

    О том, что Путину вероятно нездоровилось, сообщил Телеграм-канал Generall SVR.

    "Если целью визита Путина в Иран было показать, как он неуверенно ходит, вернее, ковыляет, неестественно прижимая руку к телу, как на его физиономии, несмотря на обильный слой грима, проступают темные пятна, как ему за время визита четыре раза требовалось "отдохнуть" в присутствии медработника, и вообще, продемонстрировать, как он болен и слаб, то визит в этом плане удался на 100%", - говорится в сообщении.

    Журналисты также добавили, что, по мнению многих в окружении президента россии, путину стоило бы отказаться от зарубежных поездок и "сидеть дома и не позориться"
  • Oleksandr Pohribnyi
    Бідний Кулєба, тільки почав здогадуватися чого прагнуть рашисти!
    Ну й кмітливих же людей понапризначав зеленський зі своє зграєю слуг!
  • Alex Smith bb5fe51c
    Зебилы,с кем переговоры ,с убийцами и насильниками Бучи,Ирненя,Гостомеля ,Мариуполя? По крымскому мосту ******* никак,главное зерно продавать ?
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