Україні дозволили відтермінувати погашення зовнішнього боргу, - Мінфін

20 липня група кредиторів України з країн G7 та членів Паризького клубу кредиторів ("Група кредиторів") оголосила про свій намір відстрочити виплату основної суми боргу та відсотків до кінця 2023 р. з можливістю продовження відстрочки на рік (до 2024 р.).

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну, передає Цензор.НЕТ.

Група кредиторів визнала взірцевий досвід України щодо обслуговування боргу станом на сьогодні. Група кредиторів також висловила свою підтримку щодо оголошених сьогодні запитів на отримання згоди як щодо єврооблігацій України, що перебувають в обігу, так і ВВП-варрантів, а також наполегливо закликала власників єврооблігацій і варрантів погодитися на запити України. Група кредиторів зазначила, що, погодившись із зміненими умовами щодо єврооблігацій і варрантів, приватні інвестори забезпечать суттєву демонстрацію підтримки Уряду та народу України.

"Ми щиро вдячні міжнародним партнерам України серед країн G7 та Паризького клубу кредиторів за ініціативу із зменшення боргового навантаження. Це суттєва підтримка для державних фінансів України у визначний для держави історичний період. Разом із відстроченням платежів з обслуговування боргу по єврооблігаціям і варрантам (відповідний запит на згоду надіслано їх власникам), оголошене зменшення боргового навантаження офіційного сектору дозволить Україні спрямувати дефіцитні валютні ресурси на найнагальніші потреби, включаючи військові, соціальні та гуманітарні.

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Ми віримо, що така солідарність з Україною в її боротьбі за свободу та демократію з боку офіційного та комерційного секторів допоможе нам пом’якшити негативні наслідки війни та прискорити нашу перемогу", – зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Група кредиторів висловила свою солідарність і підтримку Україні, оскільки вона захищається від невиправданої, неспровокованої та незаконної агресивної війни Росії.

До групи кредиторів України входять Канада, Франція, Німеччина, Японія, Велика Британія та Сполучені Штати Америки. До групи спостерігачів входять Австралія, Австрія, Бельгія, Бразилія, Данія, Фінляндія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Корея, Нідерланди, Норвегія, Південна Африка, Іспанія, Швеція та Швейцарія.