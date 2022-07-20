Мешканцям Нікополя через обстріли пропонують виїхати вглиб району
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Ворожі обстріли Нікополя з боку тимчасово окупованого Енергодара стали регулярними, тому керівництво району пропонує мешканцям переїхати вглиб території.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі написав голова Нікопольської районної військової адміністрації) Євген Євтушенко
"Шановні жителі міста Нікополь, сьогодні ворожі обстріли з боку окупованого Енергодару стали регулярними. У зв’язку з існуванням реальної загрози вашому життю та здоров’ю, громади Нікопольського району, розташовані вглиб території, готові надати для вас житло на час загострення бойових дій! Мова йде про тимчасовий, більш безпечний прихисток", - йдеться в дописі.
Як зазначає Євитушенко, щойно небезпека мине, нікопольці зможуть повернутися до рідного міста.
"На даний час є тимчасове житло для 100 осіб", - зауважує голова РВА.